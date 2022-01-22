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Однозначное нарушение Минских соглашений: политолог Брутер о британских военных на Украине
Политика
Однозначное нарушение Минских соглашений: политолог Брутер о британских военных на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Интеграция вооруженных сил Украины в структуры НАТО противоречит тому, что Россия хочет получить от Запада в плане гарантий безопасности. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что не исключает вероятности приглашения Киевом британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг страны.

«Надо сказать, что солдаты Великобритании уже находятся на территории Украины, и в данный момент туда собирается прилететь еще и спецназ — насколько я понимаю, для того, чтобы выполнять некую боевую задачу и одновременно заниматься подготовкой местных кадров, — заметил Брутер. — Вопрос только в том, что присутствие этих людей никак не повышает уровень военной подготовки Украины».

«Однозначное нарушение Минских соглашений»: о присутствии британских военных на Украине
youtube.com / Prt Scr / Українська правда

При этом политолог подчеркнул, что появление военнослужащих армии королевы Елизаветы II на украинской территории является «однозначным нарушением Минских соглашений».

«И это, безусловно, часть плана по интеграции ВСУ в военные структуры НАТО, — добавил эксперт. — Что в свою очередь противоречит тому, что Россия хочет получить от Европы в плане отношений и гарантий безопасности».

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Байден «зазывает» в Вашингтон канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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