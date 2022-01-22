Однозначное нарушение Минских соглашений: политолог Брутер о британских военных на Украине

Интеграция вооруженных сил Украины в структуры НАТО противоречит тому, что Россия хочет получить от Запада в плане гарантий безопасности. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что не исключает вероятности приглашения Киевом британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг страны.
«Надо сказать, что солдаты Великобритании уже находятся на территории Украины, и в данный момент туда собирается прилететь еще и спецназ — насколько я понимаю, для того, чтобы выполнять некую боевую задачу и одновременно заниматься подготовкой местных кадров, — заметил Брутер. — Вопрос только в том, что присутствие этих людей никак не повышает уровень военной подготовки Украины».
При этом политолог подчеркнул, что появление военнослужащих армии королевы Елизаветы II на украинской территории является «однозначным нарушением Минских соглашений».
«И это, безусловно, часть плана по интеграции ВСУ в военные структуры НАТО, — добавил эксперт. — Что в свою очередь противоречит тому, что Россия хочет получить от Европы в плане отношений и гарантий безопасности».
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