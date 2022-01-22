Нефтяную корпорацию Ливии обвинили в коррупции и уклонении от уплаты налогов

Счетное бюро Ливии назвало незаконным самовольное распоряжение Национальной нефтяной корпорации (ННК) сборами от профильных иностранных компаний, охарактеризовав ее действия как разбазаривание государственных средств.

Согласно законодательству североафриканского государства, ННК передает доходы и налоги Центральному банку, а затем получает причитающиеся ей бюджетные ассигнования от правительства. Накануне министерство нефти и газа взыскало с нефтяных компаний Hess, Conoco Phillips и Total Energies налоги, задолженности и ежемесячную арендную плату всего на 2,34 млрд долларов. Об этом сообщил директор ведомства Мухаммад Аун. Такая сумма фигурировала в отчетах ННК.

Последние данные Центрального банка Ливии подтверждают, что никакие налоги и сборы от иностранных предприятий не поступали на счет Минфина. Такую же информацию предоставил 16 января агентству Al Araby Al Jadeed официальный источник в финансовом ведомстве.

С другой стороны, в письме Национальной нефтяной корпорации на имя премьер-министра утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы разъяснялось, что налоги и роялти, подлежащие уплате участвующими в концессионных контрактах компаниями, вкладываются в финансирование и реализацию проектов. Такое решение, согласно посланию ННК, основано на постановлении № 496 от 2021 года и называется временным.

Однако Счетное бюро подтвердило, что Национальная корпорация не предоставляла данных о новых договорах или другой информации на каком-либо этапе контракта. В письме от 30 декабря 2021 года государственный аудиторский орган заявил о наличии подозрений в коррупции в отношении сделок ННК. Он также сообщил, что ввиду этого воздержался от передачи контрактов на контроль бюро.

Источники из Национальной нефтяной корпорации подтвердили ливийским СМИ, что деньги на счете Министерства финансов ПНЕ используются для некоторых нефтяных проектов. Согласно предоставленной информации, ННК опирается на постановление премьер-министра № 496 от 2021 года, в первой статье которого указывается, что она уполномочена использовать доходы, налоги и сборы от участвующих в концессионных договорах компаний и осуществлять проекты.

Работники местных СМИ неоднократно пытались связаться с Органом административного контроля, ответственным за принятие подобных решений и пресечение нарушений, для получения комментария по данному вопросу, но не добились какого-либо ответа. Между тем добыча ископаемого топлива регулируется Законом о нефти 1958 года, который предусматривает государственную собственность на запасы природного ресурса.

Документ и последующие поправки к нему регулируют работу организаций согласно привилегиям, предоставленным правительством конкретной компании. Они предусматривают выделение определенных участков на суше и в акватории государства. После открытия нефти предприятие имеет право получить определенный процент добычи в обмен на уплачиваемый в госбюджет налог.

ННК 14 января сообщила, что на счет Минфина в Центральном банке Ливии депонированы денежные средства в размере 2,275 млрд долларов. Однако в письме, направленном корпорацией премьер-министру от 4 января под регистрационным номером 61 в Деле № 25-3-1, указана сумма в 2,346 млрд долларов. Разница между двумя цифрами, таким образом, составляет 71 млн долларов.

В ННК отметили, что доходы, которые она получает от роялти, направляются на реализацию ряда проектов, в том числе разработку газовых месторождений, установку наземных сооружений и магистральной линии для транспортировки сырой нефти на участок Аш-Шарара.

Распоряжение денежными средствами

Заявления Национальной корпорации отличаются от данных Министерства нефти ПНЕ. Последнее сообщило, что ННК предприняла меры в нарушение положений закона. Так, она просила работающие в секторе иностранные нефтяные компании отложить процесс выплаты взносов в бюджет.

«Таким образом, корпорация сорвала поступление причитающихся ливийскому государству огромных денежных сумм и задержала их на длительный период времени, составляющий более года с октября 2020-го. Это помешало стране и народу извлечь выгоду из данных средств и использовать их в проектах развития в различных областях, что могло бы способствовать облегчению повседневных нужд, испытываемых людьми в результате отсутствия валютных потоков и их влияния на различные стороны жизни», — говорится в заявлении Минфина.

В 2020 году глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил, что организация использовала прямые доходы, роялти и причитающиеся от иностранных компаний налоги, чтобы реализовать некоторые водные проекты и возобновить добычу.

«Поэтому она спасла страну от угрозы войны и банкротства. Именно ливийский народ получает главную прибыль от компенсаций инвесторов и налогов в нефтяном секторе», — добавил глава ННК.

Комментарии экспертов

По мнению экономического аналитика Махмуда Салема, предпринятая Нефтяной корпорацией мера является нарушением финансового законодательства ливийского государства. Эксперт призвал к необходимости отменить данные решения, которые, по его словам, являются формой коррупции.

«Поэтому необходимо создать или назначить специальную бухгалтерскую комиссию для проверки фондов и счетов иностранных компаний и наложения на них штрафов в случае несвоевременной оплаты», — отметил Салем.

В свою очередь, эксперт по нефти Мухаммад Ахмед задался вопросом, почему не переводится хотя бы часть нефтяных доходов, собранных с инвестиционных предприятий.

«Спор ограничивается только суммами роялти. Однако в ежемесячных отчетах ННК нигде не указано, что эти средства поступили на ее счета», — добавил Ахмед.

Он призвал также к необходимости обеспечения прозрачности и раскрытия характера взаимодействия с иностранными компаниями и объемов производимой ими добычи. Со своей стороны, экономический аналитик Абдель Насер аш-Шайбани встал на защиту ННК, которая, по его мнению, действует в условиях отсутствия бюджета для развития и увеличения продукции.

«Нефтяная корпорация работала в соответствии с решением правительства об использовании роялти в реализации проектов, однако она должна опубликовать исчерпывающую отчетность по поступлениям и расходам», — отметил эксперт.

Экономический аналитик Абдалла ат-Тархуни считает, что в большинстве правительственных учреждений преобладает состояние замешательства и хаоса, но получение причитающихся денежных сумм от иностранных предприятий является неотъемлемым правом ливийского государства. По его словам, факт удержания роялти лежит на поверхности. Причем к их невыплате привели изощренные махинации или сговор некоторых сторон с компаниями.

Ранее Международная редакция ФАН опубликовала материал о незаконных махинациях Национальной нефтяной корпорации Ливии, связанных с получением прибыли от продаж нефти. В тщательно разработанной схеме активное участие принимают иностранные деятели, среди которых специальный посланник Генерального секретаря ООН американка Стефани Уильямс.