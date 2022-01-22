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Еврокомиссия признала невозможность линейного перехода к «зеленой» энергетике

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:06
Экономика
Еврокомиссия признала невозможность линейного перехода к «зеленой» энергетике
wikipedia.org  /  Unión Europea en Perú

Давос, 22 января. Переход к более экологичному миру возможен, а нынешний газовый кризис только его ускорит, заявила во время Всемирного экономического форума в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет «Интерфакс».

Наблюдаемые сегодня кризисные явления в энергетике приведут к более стремительному переходу на использование «чистой» энергии, прогнозирует руководитель Европейской комиссии.

«Сегодняшний газовый кризис должен способствовать ускорению перехода к "чистой" энергетике. Он должен придать необходимый импульс для дальнейшей интеграции нашего энергетического рынка. <...> Но самое главное: мы должны тщательным образом управлять энергопереходом», — заявила фон дер Ляйен.

Как считает европарламентарий, людям необходимо довериться тому факту, что переход к альтернативным источникам энергии поддержит уязвимые слои населения, а бизнесу стоит поверить в то, что ВИЭ позволят повысить уровень конкурентоспособности.

Также чиновница отметила, что глобальная экономика не имеет возможности линейно перейти от эксплуатации ископаемых источников энергии и сразу же активизировать систему «зеленой» энергетики. Глава Еврокомиссии подмечает, что объединение будет работать над ускорением перехода и над созданием надежных поставщиков.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что энергетический переход — это масштабное и растянутое во времени структурное проинфляционное событие, которое имеет потенциал стать шоком предложения.

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еврокомиссия давос фон дер ляйен Зеленая энергия энергопереход
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