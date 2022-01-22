Посол Украины в Германии подтвердил готовность Зеленского к встрече с Путиным

Берлин, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, Киев уже давно предлагает Москве начать прямые консультации, однако российская сторона якобы избегает подобных сценариев. Вместе с тем посол указал на важность роли канцлера Германии Олафа Шольца в процессе возобновления переговоров в рамках «нормандского формата».

К томе же Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить военную помощь Украине. В первую очередь стране нужны «100 тысяч касок и бронежилетов» для добровольцев, резюмировал он.

Ранее украинский дипломат посоветовал Германии окончательно отказаться от идеи газопровода «Северный поток — 2». Мельник уверен, что так можно заставить Россию передумать по поводу «вторжения на Украину».