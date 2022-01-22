Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 17:02
17:02
Армия
МИД Украины осудил Германию за отказ предоставлять Киеву оружие
17:01
Общество
Sony снимет мультфильм «Зимнее путешествие» в конструкторе Dreams
17:00
Видео
В Нью-Йорке на аукцион выставят картину Боттичелли стоимостью более 40 миллионов долларов
16:56
Политика
Козак будет участвовать 25 января в Париже в переговорах в «нормандском формате»
16:56
Спорт
Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере форварда Деспотовича
16:53
Происшествия
Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского задержали
16:53
Шоу-бизнес
Солист Artik и Asti заявил, что певица Анна Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала
16:49
Шоу-бизнес
Комик Илья Соболев обозвал бездарностью шоумена Павла Волю
16:49
Экономика
Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России
16:49
Происшествия
Мужчина в Дагестане убил знакомого из-за долга в 5 тыс рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посол Украины в Германии подтвердил готовность Зеленского к встрече с Путиным

Политика
Посол Украины в Германии подтвердил готовность Зеленского к встрече с Путиным
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, Киев уже давно предлагает Москве начать прямые консультации, однако российская сторона якобы избегает подобных сценариев. Вместе с тем посол указал на важность роли канцлера Германии Олафа Шольца в процессе возобновления переговоров в рамках «нормандского формата».

К томе же Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить военную помощь Украине. В первую очередь стране нужны «100 тысяч касок и бронежилетов» для добровольцев, резюмировал он.

Ранее украинский дипломат посоветовал Германии окончательно отказаться от идеи газопровода «Северный поток — 2». Мельник уверен, что так можно заставить Россию передумать по поводу «вторжения на Украину».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол Украины в Германии подтвердил готовность Зеленского к встрече с Путиным
путин зеленский переговоры
Комментировать