Иркутские полицейские помогли доставить полуторагодовалую девочку в больницу через пробки

Иркутск, 22 января. Сотрудники патрульно-постовой службы помогли доставить полуторагодовалую девочку, нуждавшуюся в срочной медицинской помощи, в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Иркутской области.

Представители ведомства заявили, что на Култукском тракте, в районе села Смоленщина, к сотрудникам полиции подошел мужчина. Он рассказал, что его дочь упала и, возможно, получила перелом. При этом сложная ситуация на дорогах не позволяла отцу оперативно доставить свою дочь в больницу.

Полицейские посадили девочку и ее мать в патрульный автомобиль и включили проблесковые маячки. В результате пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ей оказали всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, сотрудники Росгвардии спасли автомобилиста из Казани. У мужчины случился сердечный приступ прямо за рулем. Росгвардейцы оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.