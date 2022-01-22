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Иркутские полицейские помогли доставить полуторагодовалую девочку в больницу через пробки

  /   Обновлено: 22 января 2022 15:53
Общество
Иркутские полицейские помогли доставить полуторагодовалую девочку в больницу через пробки
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Иркутск, 22 января. Сотрудники патрульно-постовой службы помогли доставить полуторагодовалую девочку, нуждавшуюся в срочной медицинской помощи, в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Иркутской области.

Представители ведомства заявили, что на Култукском тракте, в районе села Смоленщина, к сотрудникам полиции подошел мужчина. Он рассказал, что его дочь упала и, возможно, получила перелом. При этом сложная ситуация на дорогах не позволяла отцу оперативно доставить свою дочь в больницу.

Полицейские посадили девочку и ее мать в патрульный автомобиль и включили проблесковые маячки. В результате пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ей оказали всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, сотрудники Росгвардии спасли автомобилиста из Казани. У мужчины случился сердечный приступ прямо за рулем. Росгвардейцы оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

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