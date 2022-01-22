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Россия снизит экспортную пошлину на пшеницу с 26 января

Экономика
Россия снизит экспортную пошлину на пшеницу с 26 января
pixabay.com

Москва, 22 января. Экспортная пошлина на поставки пшеницы из России с 26 января 2022 года составит 95,8 доллара за тонну. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ.

Ведомство также проинформировало о снижении пошлины на экспорт ячменя до 74,4 доллара за тонну. При этом для кукурузы ставка будет увеличена до 50,6 доллара. Новые пошлины будут действовать до конца текущего месяца.

В июне 2021 года правительство ввело механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающие цены на экспорт зерновых и возврат полученных от поставок средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается каждую неделю на основе индикаторов цен, учитывая стоимость экспортных контрактов, которые регистрируются на бирже.

Минфин РФ ранее принял решение поднять экспортную пошлину на нефть до 47,7 доллара за тонну в связи с ростом цен на экспортный сорт Urals. Средняя стоимость сырья российской марки за период с 15 декабря по 14 января составила 77,16 доллара за баррель.

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