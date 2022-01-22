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Сенатор Цеков назвал безответственным заявление США о военных мерах против России

Политика
Сенатор Цеков назвал безответственным заявление США о военных мерах против России
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 22 января. Заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о возможных военных мерах против России является абсолютно безответственным и вредным, считает российский сенатор Сергей Цеков.

Линда Томас-Гринфилд недавно заявила, что США рассматривают не только экономические, но и военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Цеков в интервью РИА Новости отметил, что в сложившейся обстановке подобные высказывания являются неуместными. При этом он усомнился, что американцы станут совершать какие-либо агрессивные действия в отношении Москвы.

«Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех, и в первую очередь — для самих США», — сказал сенатор.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. В российском МИД отмечали, что все политические противоречия между Москвой и Вашингтоном можно преодолеть с помощью диалога.

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россия сша совфед военные меры
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