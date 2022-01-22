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«Зенит» может подписать форварда «Интернасьонала» Альберто в начале февраля

Спорт
«Зенит» может подписать форварда «Интернасьонала» Альберто в начале февраля
Global Look Press  /  Raul Pereira/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 22 января. Петербургский клуб «Зенит» может подписать нападающего бразильского «Интернасьонала» Юри Альберто в начале следующего месяца.

Стороны находятся на финишной прямой сделки и договариваются о сроке контракта форварда. Сине-бело-голубые готовы предложить 20-летнему футболисту как минимум трехлетнее соглашение, сообщает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что форвард «Интернасьонала» Альберто может заменить иранского нападающего Сердара Азмуна, контракт с которым истекает этим летом. По данным СМИ, петербургский клуб готов потратить 20 млн евро на выкуп 90% прав на трансфер игрока и может закрыть сделку как зимой, так и летом 2022 года.

После 18 туров сезона-2021/22 «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды Сергея Семака 38 набранных очков.

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футбол Зенит альберто
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