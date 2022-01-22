Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 17:01
17:01
Общество
Sony снимет мультфильм «Зимнее путешествие» в конструкторе Dreams
17:00
Видео
В Нью-Йорке на аукцион выставят картину Боттичелли стоимостью более 40 миллионов долларов
16:56
Политика
Козак будет участвовать 25 января в Париже в переговорах в «нормандском формате»
16:56
Спорт
Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере форварда Деспотовича
16:53
Происшествия
Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского задержали
16:53
Шоу-бизнес
Солист Artik и Asti заявил, что певица Анна Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала
16:49
Шоу-бизнес
Комик Илья Соболев обозвал бездарностью шоумена Павла Волю
16:49
Экономика
Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России
16:49
Происшествия
Мужчина в Дагестане убил знакомого из-за долга в 5 тыс рублей
16:47
Общество
Специалист HealthNet Ломоносов рекомендовал не носить медицинские маски в мороз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЕС признал силу и лидерство России в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом в Африке

Весь мир
ЕС признал силу и лидерство России в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом в Африке
pixabay.com  / 

Бамако, 22 января. Специалисты из РФ являются проекцией силы России на геополитической арене Африки, сообщает Интерфакс.

«Мы разрабатываем стратегическую концепцию не только в отношении «ЧВК Вагнера» как таковой, которая является инструментом более широкой политики, но и в отношении всех подобных гибридных средств, как бы они ни назывались. Это инструменты проецирования силы во внешней политике», — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС на брифинге для прессы.

Российские специалисты, которых западные СМИ регулярно связывают с упомянутой «ЧВК Вагнера», продемонстрировали высокую эффективность. По некоторым данным, истинной причиной паники европейских чиновников является результативность отечественных инструкторов, в сжатые сроки справляющихся с задачами, на которые у французских солдат и миротворцев ООН уходят годы.

ЕС признал силу и лидерство России в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом в Африке
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Фактически специалисты из РФ показали один из самых успешных примеров работы «гибридных» методов и стали эффективным инструментом продвижения интересов России. Так, консультативная поддержка россиян позволила национальной армии Центральноафриканской Республики ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН и бойцы французской операции «Сангарис» не смогли добиться этого за несколько лет.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что смена вектора с западного на восточный и самостоятельный выбор союзников являются суверенным решением правительства в Бамако.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / ЕС признал силу и лидерство России в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом в Африке
оон ес африка мали
Комментировать