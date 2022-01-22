Бамако, 22 января. Специалисты из РФ являются проекцией силы России на геополитической арене Африки, сообщает Интерфакс.

«Мы разрабатываем стратегическую концепцию не только в отношении «ЧВК Вагнера» как таковой, которая является инструментом более широкой политики, но и в отношении всех подобных гибридных средств, как бы они ни назывались. Это инструменты проецирования силы во внешней политике», — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС на брифинге для прессы.

Российские специалисты, которых западные СМИ регулярно связывают с упомянутой «ЧВК Вагнера», продемонстрировали высокую эффективность. По некоторым данным, истинной причиной паники европейских чиновников является результативность отечественных инструкторов, в сжатые сроки справляющихся с задачами, на которые у французских солдат и миротворцев ООН уходят годы.

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Фактически специалисты из РФ показали один из самых успешных примеров работы «гибридных» методов и стали эффективным инструментом продвижения интересов России. Так, консультативная поддержка россиян позволила национальной армии Центральноафриканской Республики ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН и бойцы французской операции «Сангарис» не смогли добиться этого за несколько лет.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что смена вектора с западного на восточный и самостоятельный выбор союзников являются суверенным решением правительства в Бамако.