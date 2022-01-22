Владелец соцсети TikTok увеличил выручку за 2021 год на 70%

Москва, 22 января. Общая выручка китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok выросла по итогам 2021 года на 70% и составила 58 млрд долларов, сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, данные о годовой выручке были представлены узкому кругу сотрудников во время совещания. По сравнению с предыдущим годом рост выручки замедлился. ByteDance по итогам 2020 года заработала 34,3 млрд долларов, что более чем на 100% выше показателей 2019 года.

Компания ByteDance - один из крупнейших китайских стартапов. Ее стоимость оценивается в 180 млрд долларов. Число активных пользователей TikTok в сентябре прошлого года превысило 1 млрд, а рекламные доходы компании составили около 4 млрд долларов. В Китае работает аналог приложения — Douyin. Однако на фоне усиления контроля властей за крупными технологическими компаниями руководство ByteDance делает основной упор на зарубежный рынок.

Как стало известно ранее, в марте 2022 года TikTok собирается запустить собственный сервис доставки еды. Предполагается, что меню будут составлять блюда, ставшие популярными благодаря соцсети.