Певец Газманов показал жену без купальника в бассейне на Мальдивах

Москва, 22 января. Музыкант Олег Газманов вместе со своей женой Мариной отдыхал на Мальдивах. Пара занималась спортом, плавала в бассейне и отправлялась в глубины океана к коралловым рифам.

Газмановы отправились на Мальдивы в сезон, когда на островах уже пасмурная погода и часто бывают дожди. Это не помешало влюбленным насладиться отдыхом в компании друг друга. Когда в океане было неспокойно, Газмановы решили поплавать в бассейне, в котором супруга музыканта оказалась без купальника. Пикантные кадры попали в видео, которое певец опубликовал в соцсети Instagram.

«Вчера был очень насыщенный день! Крещение и нереально красивая радуга. Тропический дождь, волны. Сапборд, ныряния к рыбам и кораллам! И отличный закат! Насыщаюсь красотой, отпуском и женой», — написал 70-летний Газманов.

Pr Scr instagram.com / @oleggazmanov

Газманова также делится с подписчиками в соцсети Instagram фотографиями с отдыха на Мальдивах. Она рассказала, что ее муж может радоваться жизни, как никто другой.

Ранее Газманов удивил детей своим возрастом во время отдыха в Красной поляне. Артист встретил на подъемнике на горнолыжном курорте ребят, которые не поверили, что знаменитому певцу 70 лет.