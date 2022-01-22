Народная милиция ДНР: Киев готовит плацдарм для масштабного наступления в Донбассе

Донецк, 22 января. Киев перебрасывает тяжелое вооружение в Донбасс и готовится к активной фазе боевых действий в регионе, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ВСУ готовят плацдарм для масштабного наступления, о чем свидетельствует переброска в Донбасс восьми единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган». Басурин отметил, что украинская армия активно завозит боеприпасы на полевые артиллерийские склады. Он обвинил Киев в подготовке к новым провокациям на линии соприкосновения, передают «Народные Новости».

«Активизировались обстрелы и из тяжелого вооружения в том числе, их количество каждый день увеличивается, поэтому можно только предполагать, что будет дальше», — рассказал он.

Басурин добавил, что новый виток конфликта может начаться из-за того, что Киев всячески дискриминирует переговорный процесс. Количество обстрелов растет, но защитники республик Донбасса делают все возможное, чтобы обезопасить жителей ЛДНР и города от украинской агрессии.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ продолжают вооружать боевиков-националистов, попутно зарабатывая на продаже им боеприпасов и оружия. Отмечалось, что недавно в зону боевых действий были переброшены новые подразделения.