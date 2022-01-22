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Минобороны Германии подтвердило отказ от поставок вооружений Украине

Армия
Минобороны Германии подтвердило отказ от поставок вооружений Украине
Федеральное агентство новостей

Берлин, 22 января. Германия продолжит оказывать помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружения, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

По словам главы немецкого военного ведомства, поставки оружия на Украину никак не помогут в вопросе деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Именно поэтому Германия предпочла отправить Киеву полевой госпиталь.

«Сейчас мы должны сделать все для деэскалации. Поставки оружия сейчас бы не помогли, все федеральное правительство согласно с этим», – заявила Ламбрехт.

Ранее сообщалось, что власти Германии заблокировали передачу немецкого оружия из Эстонии на Украину. В Берлине заявили, что экспорт боевых систем через другие страны может осуществляться только при наличии специального разрешения.

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