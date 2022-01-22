Дилерские «накрутки» отпугнули часть покупателей на российском авторынке

Москва, 22 января. Наценка со стороны дилерских автоцентров привела к тому, что часть российских покупателей отказалась от новых машин и переключилась на «вторичку». В итоге продавцы в будущем недосчитаются большого количества клиентов.

Ситуация на автомобильном рынке по-прежнему остается напряженной. Дефицит электронных компонентов привел к тому, что очереди за новыми авто растянулись аж до 2023 года. Несмотря на повальный дефицит, рынку в 2021 году удалось показать небольшой рост впервые после нескольких лет падения.

«Начавшееся с июля 2021-го падение продаж характеризует возникший дефицит автомобилей по большинству брендов. Спрос объективно превышал предложение, и сбалансировать их позволяет только повышение цен. Да, цены существенно выросли за год, но, поверьте, они, к сожалению, не станут более привлекательными в будущем», — приводит слова гендиректора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого «Российская газета».

«Автостат» прогнозирует, что российский рынок в новом году может сократиться на 5-7% после роста в 3% в 2021-м. Помимо нехватки микрочипов, на ситуацию влияют сбои в логистических поставках.

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