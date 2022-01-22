Политолог Корнилов оценил намек Байдена на присоединение к ДНР Одессы, Николаева и Харькова

Киев, 22 января. Западная пресса неожиданно интерпретировала слова Байдена о маленьком вторжении на Украину и ненароком расшифровала его сигнал Москве.

Не успел американский президент неприятно удивить своих оппонентов внутри США и «партнеров» в Киеве словами о не таком уж и страшном «микровторжении» на Украину, как некоторые крупные американские и европейские издания выкатили новый план «вероломного захвата украинских территорий». Судя по обновленным данным якобы американской и британской разведки к ДНР и ЛНР в самом ближайшем будущем присоединятся Харьков, Одесса и Николаев, естественно военным путем.

Откровенные намеки Джо Байдена и выдумки западных медиа в беседе с историком и востоковедом Семеном Багдасаровым попытался оценить донецкий политолог Владимир Корнилов, высмеяв метания руководства США, явно запутавшегося в создании мифа о российской агрессии. Он напомнил, что пару дней назад американский президент ошарашил многих как в Вашингтоне, так и в Киеве словами о приемлемом «микровторжении» на Украину. Через пару минут Джо опомнился и повторил привычную мантру о санкциях, но изначально он явно имел в виду, что США не обратят внимания, если Россия, наконец, усмирит украинские войска в Донбассе.

Федеральное агентство новостей /

Корнилов иронично отметил, что уже на следующий день читал увлекательную статью в Daily Mail, авторы которой тревожно комментировали слова Байдена и обрисовывали новый план «вторжения на Украину», теперь уже захватывающий не только пока еще подконтрольные ВСУ районы Донбасса, но и Николаев с Одессой и Харьковом, которые в результате того самого небольшого конфликта присоединятся к ДНР.

«Стоило Байдену заикнуться на своей пресс-конференции о том, что маленькое вторжение на Украину, вот на чуть-чуть — это еще ничего, а вот за большое будем наказывать уже серьезно, и сегодня Daily Mail выдает карту этого самого маленького вторжения. Я так посмотрел, так там собственно Одесса, Николаев да Харьков, то ли к ДНР присоединяется, то ли сразу к России. Я так понял все! Вот и договорились! Байден послал в Москву не особо тонкий намек, а его еще больше расшифровали западные журналисты, уже обозначив цену. А Блинкен поехал в Женеву с новыми предложениями вроде присоединения к ДНР всех вышеперечисленных регионов. Любопытные намеки, ничего не скажешь», — иронично отметил Корнилов.

На фоне таких намеков отлично смотрится недавний социологический провал Киева в Донбассе. Специалисты провели опрос на подконтрольной ВСУ территории и выдали, что больше 50% местного населения готовы защищать свою землю от России. Буквально на следующий день выяснилось, что украинские СМИ нахимичили и обнародовали неполноценные данные социологического исследования. Оказывается, половина населения пока еще украинского Донбасса готова защищать свою страну с оружием в руках в принципе от какого-либо врага. На уточняющий вопрос социологов местные украинцы в большинстве своем отвечали, что не видят никакой угрозы со стороны России и считают бессмысленными инсинуации о войне с соседом. Можно не сомневаться, что в Одессе, Харькове и Николаеве результат будет тем же. То есть, на самом деле никому и не нужно войска вводить, если уж придерживаться выдуманного западом плана. Надо лишь подать сигнал, и украинцы сами все решат, от кого отделиться, и к кому присоединиться.

Ранее американист Дробницкий предсказал бегство США из Европы после большой эскалации в Донбассе.