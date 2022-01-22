США выступили против усиления ВОЗ

Вашингтон, 22 января. США, крупнейший донор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выступают против предложений об укреплении независимости специализированного учреждения ООН. Об этом сообщили четверо чиновников, участвующих в переговорах.

"WHO will be working to accelerate progress on negotiations around a #PandemicAccord, as well as sustainable financing"-@DrTedros #EB150 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 18, 2022

Предложение, выдвинутое рабочей группой ВОЗ по устойчивому финансированию, предусматривает увеличение ежегодного взноса стран — членов. Обязательные выплаты государств должны будут к 2028 году соответствовать 50% основного бюджета организации в 2 млрд долларов вместо нынешних 20%.

Данный план является частью более широкого процесса реформирования, обусловленного пандемией COVID-19, которая обратила внимание на ограничения в полномочиях ВОЗ для принятия необходимых мер на раннем этапе.

Сторонники инициативы отмечают, что нынешняя зависимость ВОЗ от добровольного финансирования странами-членами и благотворительными фондами заставляет организацию фокусироваться на приоритетах, продвигаемых донорами, и не дает возможность критиковать ошибки этих государств.

Однако правительство США выступает против реформы, так как власти страны сомневаются в способности организации урегулировать будущие угрозы, в том числе со стороны Китая.

Разногласия в ВОЗ

Вместо этого, администрация Джо Байдена настаивает на создании отдельного фонда, напрямую контролируемого донорами, для финансирования мер по предотвращению и контролю чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Представители ВОЗ подчеркнули, что лишь «гибкое и предсказуемое финансирование позволит учреждению полностью реализовывать приоритетные задачи стран — членов».

With Trump the US was about to withdraw from the WHO, which would have left the UN agency without its top donor. With Biden is trying to scupper a key reform to make the WHO more independent and effective in future crises. Another blow to multilateralism. https://t.co/rK6UT1lGZr — Francesco Guarascio (@fraguarascio) January 21, 2022

Крупнейшие европейские доноры, включая Германию, а также большинство государств Африки, Южной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока поддерживают инициативу.

Предложение будет обсуждено на заседании Исполнительного комитета ВОЗ на следующей неделе, но наличие разногласий не оставляет надежд на достижение консенсуса.

США и ООН

План США по созданию отдельного фонда указывает на отсутствие поддержки системы ООН со стороны администрации Байдена.

Global Look Press / Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Бывший президент Дональд Трамп обвинил ВОЗ в распространении коронавируса и объявил о выходе из организации. Вскоре Джо Байден вернул США в состав ВОЗ, однако власти страны выражают сомнения по поводу способности учреждения регулировать кризисы.

9 декабря Байден открыл первый виртуальный «Саммит за демократию», организованный США при участии 110 стран, кроме России, Ирана, Китая, Таиланда, Саудовской Аравии, Турции и некоторых других государств. Данная инициатива явно идеологизированного характера вызвала шквал критики в адрес президента.

Как заявил в статье для ФАН писатель Владимир Винников, создание и проведение «Саммита за демократию» означает, что США намерены разрушить существующую систему международных отношений во главе с ООН, которая сложилась после Второй мировой войны. Джо Байден намерен создать «Организацию Объединенных Демократий (ООД)», при этом целенаправленно ослабляя структуру ООН.