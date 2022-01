США выступили против усиления ВОЗ

Вашингтон, 22 января. США, крупнейший донор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выступают против предложений об укреплении независимости специализированного учреждения ООН. Об этом сообщили четверо чиновников, участвующих в переговорах.

"WHO will be working to accelerate progress on negotiations around a #PandemicAccord , as well as sustainable financing"- @DrTedros #EB150

Предложение, выдвинутое рабочей группой ВОЗ по устойчивому финансированию, предусматривает увеличение ежегодного взноса стран — членов. Обязательные выплаты государств должны будут к 2028 году соответствовать 50% основного бюджета организации в 2 млрд долларов вместо нынешних 20%.

Данный план является частью более широкого процесса реформирования, обусловленного пандемией COVID-19, которая обратила внимание на ограничения в полномочиях ВОЗ для принятия необходимых мер на раннем этапе.

Сторонники инициативы отмечают, что нынешняя зависимость ВОЗ от добровольного финансирования странами-членами и благотворительными фондами заставляет организацию фокусироваться на приоритетах, продвигаемых донорами, и не дает возможность критиковать ошибки этих государств.

Однако правительство США выступает против реформы, так как власти страны сомневаются в способности организации урегулировать будущие угрозы, в том числе со стороны Китая.

Вместо этого, администрация Джо Байдена настаивает на создании отдельного фонда, напрямую контролируемого донорами, для финансирования мер по предотвращению и контролю чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Представители ВОЗ подчеркнули, что лишь «гибкое и предсказуемое финансирование позволит учреждению полностью реализовывать приоритетные задачи стран — членов».

With Trump the US was about to withdraw from the WHO, which would have left the UN agency without its top donor. With Biden is trying to scupper a key reform to make the WHO more independent and effective in future crises. Another blow to multilateralism. https://t.co/rK6UT1lGZr