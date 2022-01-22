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Каскадер Александр Иншаков рассказал о драке из-за Ольги Дроздовой на «Кинотавре»

  /   Обновлено: 22 января 2022 15:26
Шоу-бизнес
Каскадер Александр Иншаков рассказал о драке из-за Ольги Дроздовой на «Кинотавре»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 22 января. Каскадер Александр Иншаков рассказал историю, как однажды ему пришлось защищать актрису Ольгу Дроздову от приставаний на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

Несколько местных мужчин спортивного телосложения начали приставать к кинозвезде, когда рядом с ней не было мужа Дмитрия Певцова, рассказал каскадер. По словам артиста, ему пришлось ввязаться в драку, чтобы спасти Дроздову.

«Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: «Саша, Олю Дроздову надо спасать». Я туда. Там ребята-дагестанцы. Быковатые! Одному пришлось навернуть», — рассказал Иншаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мужчины были борцами, поэтому ситуация выглядела опасно, поделился каскадер. Все удалось уладить без больших скандалов, конфликт завершился мирно. Он заявил, что пришлось всех собрать и сказать, что «Кинотавр» специально придумали, чтобы в Сочи приезжали люди и им было интересно.

Ранее Дроздова сообщила о завершении актерской карьеры. По словам ее мужа Певцова, супруга серьезно занимается педагогической деятельностью и руководит актерской кафедрой в Институте современного искусства.

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Все новости / Шоу-бизнес / Каскадер Александр Иншаков рассказал о драке из-за Ольги Дроздовой на «Кинотавре»
кинотавр иншаков дроздова
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