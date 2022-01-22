Внучка актрисы Максаковой вышла замуж за шахматиста Теймура Раджабова

Москва, 22 января. Внучка народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой Анна обручилась с гроссмейстером Теймуром Раджабовым.

Свадьба Максаковой и Раджабова была скромной. На торжестве присутствовали только самые близкие люди. Невеста решила не придерживаться свадебных традиций, поэтому ее платье было не пышным и белым, а цвета топленого молока с синими цветами. Жених надел строгий черный костюм без галстука и бабочки.

Для 34-летнего обладателя Кубка мира это второй брак. Его первой женой была дочь вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана Эльшада Насирова Эльнара. В 2013 году у них родилась дочь.

Внучка актрисы Максаковой не ведет страницы в социальных сетях. Фотографиями с ЗАГСа поделился шахматист.

«I love you», — подписал он.

Prt Scr instagram.com / @teimour.radjabov

Среди гостей на торжестве была замечена Марина Юдашкина, а вот ее супруг модельер Валентин Юдашкин на свадьбе не присутствовал. Художник уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Дочь Юдашкина Галина, переехавшая с семьей в Китай, активно работает за рубежом и развивает отцовский бренд на азиатском рынке. Уже несколько лет наследница знаменитого модельера вместе с мужем Петром Максаковым и двумя детьми живет в Гонконге.