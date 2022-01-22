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Лавров выразил благодарность Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном

Политика
Лавров выразил благодарность Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 22 января. Глава МИД России Сергей Лавров выразил слова благодарности в адрес президента Швейцарии Игнацио Кассиса за содействие в организации переговорного процесса с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Консультации между дипломатами состоялись в Женеве. Спикеры обсуждали вынесенные Москвой предложения по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе.

«С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнерам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке», — заявили в МИД России.

Стоит отметить, что в рамках переговоров Лавров донес до американского коллеги мысль о неприемлемости игнорирования требований Москвы. В противном случае Россия будет вынуждена предпринять необходимые меры.

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