Стоимость золота превысила максимум с середины ноября

Москва, 22 января. Золото подорожало до максимума за последние два месяца. Стоимость драгоценного металла растет из-за снижения доходности гособлигаций США.

По данным Bloomberg, 19 января цена выросла примерно на 27 долларов — до 1840 долларов за унцию. Однако уже 20 января показатель падал на 0,2% — до 1837 долларов за унцию. В начале торгов 20 января стоимость на максимуме достигала 1844,15 доллара за унцию, что стало самым большим повышением с 22 ноября.

Этот драгоценный металл по-прежнему рассматривается инвесторами как «безопасный актив» в кризис. В то время как остальные активы начинают снижаться, золото демонстрирует укрепление, и наоборот, с ростом мировых котировок драгметалл дешевеет.

Российским инвесторам ранее рассказали, какой объем золота должна присутствовать в портфеле. Соответствующая доля составляет от 10 до 20%.