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Генсек ООН признал право властей Мали самостоятельно выбирать союзников

Весь мир
Генсек ООН признал право властей Мали самостоятельно выбирать союзников
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Бамако, 22 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что сотрудничество с «ЧВК Вагнера» является суверенным решением правительства Мали.

«Это суверенное решение правительства Мали, сотрудничать с такой организацией. Единственное, чего мы хотим: чтобы это не создавало никаких трудностей со взаимодействием между сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА) и малийской армией. Также необходимо уважение прав человека и международного гуманитарного права», — заявил Гутерреш.

Деятельность российских инструкторов, которых западные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», стала самым эффективным инструментом продвижения интересов России, и сейчас это один из наиболее успешных примеров работы «гибридных» методов. Фактически, отечественные специалисты по результативности находятся на одном уровне с миротворцами ООН.

Генсек ООН признал право властей Мали самостоятельно выбирать союзников
flickr.com / Eskinder Debebe

Однако те задачи, на выполнение которых Организация Объединенных Наций тратит миллиарды долларов и отправляет тысячи людей, россияне решают при участии нескольких сотен сотрудников.

Ранее аналитики Mali Actu заявили, что Москва не раз демонстрировала эффективность в борьбе с террористической угрозой. Взаимодействие Африки с Россией является отличной альтернативой сотрудничеству с коллективным Западом, считают корреспонденты.

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