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Звезда «Возмездия» Волкова заинтриговала поклонников сообщением о пополнении в семье

Шоу-бизнес
Звезда «Возмездия» Волкова заинтриговала поклонников сообщением о пополнении в семье
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 января. Актриса Екатерина Волкова рассказала, что в ее семье ожидается пополнение, чем вызвала слухи о беременности.

Волкова не стала раскрывать подробности, кто именно ждет ребенка, но пообещала фолловерам, что они скоро все узнают. В связи с этим артистка решила улучшить жилищные условия и приобрести новую квартиру. По ходу сделки у нее появились проблемы с использованием материнского капитала.

Пока звезда сериала «Возмездие» решает жилищные вопросы, ее поклонники заинтригованы сообщением о пополнении в семье. Некоторые решили, что 47-летняя Волкова станет бабушкой.

«Ой, Екатерина Юрьевна»;

«Вы прям заинтриговали»;

«Интрига»;

«Может речь идет о внуке (внучке)?» — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте Волковой.

Звезда «Возмездия» Волкова заинтриговала поклонников сообщением о пополнении в семье
Prt Scr instagram.com / @volkovawolka

В прошлом году звезда сериала «Скорая помощь» поделилась на своей странице в Instagram фото, которым удивила поклонников. В кадре она предстала с округлившимся животом. Волкова призналась, что в последнее время ее часто посещают мысли об еще одном ребенке.

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