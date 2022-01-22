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Захарова: контент Deutsche Welle напоминает пропаганду Второй мировой войны

Политика
Захарова: контент Deutsche Welle напоминает пропаганду Второй мировой войны
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала материал немецкого издания Deutsche Welle о Фридрихе Мерце, который пришел на смену Ангеле Меркель на посту главы партии ХДС.

Статья информационного агентства посвящена позиции Мерца, которая, по словам журналистов, кардинально отличается от подхода Меркель. Речь идет, в частности, об отношении к президенту России Владимиру Путину. Издание отметило, что когда российский лидер покинет свой пост, Москва получит доступ к внутреннему рынку Европейского союза.

По словам Захаровой, после прочтения статьи ей сразу вспомнились лекало, по которому создавалась немецкая пропаганда в годы Второй мировой войны. К тому же, неудобная правда заключается в том, что Deutsche Welle спонсируется из бюджета европейской страны.

«Может, они не специально, просто, как говорится, "руки помнят"? Интересно, как работу DW оценит Союз журналистов Германии. Ведь кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиа ряды от пропаганды», — написала она в собственном Telegram-канале.

Ранее Захарова раскритиковала заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о нападении «монголов и татар» на Украину. По словам дипломата, британские коллеги почему-то не упомянули о страданиях украинцев от фашизма.

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Все новости / Политика / Захарова: контент Deutsche Welle напоминает пропаганду Второй мировой войны
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