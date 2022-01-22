Военнослужащие ЗВО перехватили дроны «противника» на учениях под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 22 января. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по противодействию беспилотникам условного противника под Нижним Новгородом.

В сообщении пресс-службы ЗВО отмечается, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение дрон «противника», который вел разведку объектов военного назначения. После этого военнослужащие посадили беспилотник для изъятия разведывательной информации.

«Данные о БПЛА были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы, которые в кратчайший срок с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений», — рассказали военные.

Ранее сообщалось, что в сценарии тактических учений ЗВО в 2022 году впервые включат элементы исследовательской тематики. Особое внимание уделят подготовке специалистов младшего офицерского звена.