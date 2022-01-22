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Военнослужащие ЗВО перехватили дроны «противника» на учениях под Нижним Новгородом

Армия
Военнослужащие ЗВО перехватили дроны «противника» на учениях под Нижним Новгородом
facebook.com  /  Минобороны России

Нижний Новгород, 22 января. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по противодействию беспилотникам условного противника под Нижним Новгородом.

В сообщении пресс-службы ЗВО отмечается, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение дрон «противника», который вел разведку объектов военного назначения. После этого военнослужащие посадили беспилотник для изъятия разведывательной информации.

«Данные о БПЛА были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы, которые в кратчайший срок с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений», — рассказали военные.

Ранее сообщалось, что в сценарии тактических учений ЗВО в 2022 году впервые включат элементы исследовательской тематики. Особое внимание уделят подготовке специалистов младшего офицерского звена.

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учения зво беспилотники
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