В Нью-Йорке на аукцион выставят картину Боттичелли стоимостью более 40 миллионов долларов

Картина Боттичелли «Человек скорби» с изображением Христа ранее была скрыта от посторонних глаз. Теперь это произведение искусства, написанное в 1500 году, будет выставлено на аукционе.

По словам аукциониста Кристофера Апостоле, эта картина эпохи Возрождения являет собой мощный образ Христа, как человека скорби. Специалист считает, что работы Боттичелли стали своеобразным фундаментом, на котором зиждется искусство эпохи итальянского ренессанса. Нет человека, который не слышал бы фамилию этого художника. Руководствуясь этими фактами, Кристофер считает, что шедевр уйдет с молотка более, чем за 40 миллионов долларов.

«Эта картина более метафизична, более духовна, чем ранние работы художника. Она написана в тот момент, когда он осознал собственную недолговечность. В конце своей жизни Боттичелли становится религиозным, и это картина, которая вобрала в себя гуманизм его ранних работ конца XV века, несет глубокий духовный аспект», — считает аукционист.

На картине изображен Христос, скрещивающий руки на груди. Невероятная детализация и глубокие цвета лишний раз подчеркивают удивительное мастерство великого живописца. Боттичелли написал «Человека скорби» в возрасте 50 лет, когда он стал глубоко религиозным человеком. Торги на аукционе начнутся 27 января 2022 года.