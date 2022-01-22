Огнеметчики ЗВО уничтожили бронетехнику «противника» на учениях под Воронежем

Воронеж, 22 января. Подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели тактические учения по уничтожению долговременных огневых точек (ДОТ) и бронетранспортеров условного противника из огнеметов на учениях под Воронежем.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в маневрах были задействованы около 100 военнослужащих огнеметных подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Огнеметчиками отрабатывалось уничтожение целей различного типа, в том числе бронетехники «противника».

Отмечается, что плановые учения проходили на полигоне Погоново. Они были организованы в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса профессионального мастерства АрМИ «Белое солнце».

Ранее сообщалось, что инженеры ЗВО провели разведку местности и обезвредили взрывчатку в ходе маневров в Ленобласти. В них участвовали более 200 военных.