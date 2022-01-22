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Сенатор Пушков усомнился в образованности главы МИД Британии после слов об Украине

Политика
Сенатор Пушков усомнился в образованности главы МИД Британии после слов об Украине
пресс-служба Алексея Пушкова

Москва, 22 января. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об Украине.

Ранее британский дипломат заявила, что Украина «знавала нашествия от монголов до татар». Как считает Пушков, это говорит о необразованности Трасс и всех западных политиков.

«Не удивлюсь, если она искренне считает, что Украина существовала во времена монголо-татарского нашествия на Русь. Любой ее предшественник — от Антони Идена до Робина Кука — постеснялся бы сказать, что Украина — страна с великой историей. И уж тем более догадывался, что такой страны просто не было в 13–15 веках», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор Пушков усомнился в образованности главы МИД Британии после слов об Украине
Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

По словам сенатора, современным западным политикам и дипломатам достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры.

«Лиз Трасс не одолела трассу истории. В ее глазах Украина — "страна с великой историей", почему-то ускользнувшей от внимания всех историков, на которую нападали попеременно то монголы, то татары, а она от них отбивалась. То есть слышала звон, да не знает, где он», — заключил политик в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Трасс об Украине. Высказывание рассмешило российского дипломата, которая тремя простыми вопросами в своем Telegram-канале осадила главу британского МИД.

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украина пушков лиз трасс
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