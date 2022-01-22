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Нашествие медуз в Керчи вынудило ученых делать из них конфеты

Видео

Употребление в пищу экзотических морских созданий всегда считалось признаком достатка человека. Но крымские ученые стали делать блюда из подводных обитателей во имя спасения экологии.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии переквалифицировались в кондитеров и поваров. Теперь их внимание устремлено на то, как грамотно использовать огромное количество внезапно появившихся медуз на побережье Керчи.

«В связи с осолонением Азовского моря создались благоприятные условия для проживания и размножения желетелых. Произошла вспышка численности медузы, которая доставляет достаточно серьезные неприятности как рыбакам, так и туристам, отдыхающим на пляже», — объясняет начальник отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Высочин.

Морских существ пробуют добавлять в абсолютно разные блюда. Для красоты медуз даже подкрашивают яркие цвета. Чтобы еда получилась не только вкусной, но и полезной соленья заготавливают с помощь дубильных веществ. Это позволяет исключить попадание в организм тяжелого металла алюминия.

«На данный момент из медузы мы делаем крекеры, хлебцы, мармеладные конфеты. Мы делаем различные салаты. Можно даже в суши использовать, рыбный суп с добавлением медузы. Все достаточно вкусно, полезно», — уверяет Высочин.

Однако в свободной продаже сладости с медузой покупатели увидят еще не скоро. Ученые еще изучают влияние экзотической добавки на человека.

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ученые крым медузы
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