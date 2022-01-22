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Отец Ивана Рудакова сообщил, что умерший актер собрал на похоронах большую семью

  /   Обновлено: 22 января 2022 14:36
Общество
Отец Ивана Рудакова сообщил, что умерший актер собрал на похоронах большую семью
Кадр из сериала «Медиум»

Москва, 22 января. Отец актера Ивана Рудакова Алексей рассказал, что артист собрал на свои похороны большое количество близких людей.

Рудаков-старший отметил, что его сын был праздником для окружающих. После его смерти родственники смогли объединиться и понять, как дороги друг другу.

«Он и сам был всегда праздником для окружающих. Вот и на похоронах он умудрился собрать огромное количество своих друзей. А самое главное — он наконец собрал нашу большую семью, и мы поняли, как нужны друг другу», — рассказал отец звезды сериала «Кухня» на своей странице в Instagram.

Отец Ивана Рудакова сообщил, что умерший актер собрал на похоронах большую семью
Prt Scr instagram.com / @rudak55

Исполнитель роли в фильме «Девочка» скончался 16 января в возрасте 43 лет. Родители Рудакова рассказывали, что у него появились проблемы с легкими и сердцем после перенесенной летом прошлого года коронавирусной инфекции. Осложнения на органы послужили причиной смерти.

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похороны семья рудаков
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