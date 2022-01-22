Фридрих Мерц избран на пост председателя ХДС

Берлин, 22 января. Консервативный христианско-демократический союз (ХДС) избрал на пост председателя партии Фридриха Мерца.

Решение о назначении политика на пост руководителя партии принято в рамках онлайн-заседания ХДС. Трансляция голосования была доступна пользователям Сети. Ранее Мерц уже пытался стать председателем политической силы, но дважды уступал конкурентам.

Стоит отметить, что раньше партию возглавляла Ангела Меркель, которая также являлась канцлером федерального Правительства Германии. В преддверии выборов, которые состоялись в ФРГ в конце прошлого года, она публично заявила, что не собирается в них участвовать. На посту канцлера она находилась с 2005 года.