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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» самоизолировался из-за вспышки коронавируса

Спорт
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» самоизолировался из-за вспышки коронавируса
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нижний Новгород, 22 января. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» самоизолировался из-за вспышки коронавируса, команда пропустит ближайшие игры регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде ушел на карантин, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора, в связи со сложившейся ситуацией наша команда вынуждена уйти на карантин, из-за чего не сможет вылететь на игру в Краснодар», — следует из сообщения.

Баскетболисты сдали тесты 21 января, накануне выезда в Краснодар на матч Единой Лиги ВТБ против клуба «Локомотив-Кубань».

Ранее пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила, что игрокам запретили участвовать в ОИ-2022 в Пекине из-за возможной вспышки коронавируса.

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баскетбол единая лига втб коронавирус
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