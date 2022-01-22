Удар США по плотине в Ракке в 2017 году мог привести к гибели десятков тысяч жителей Сирии

Нью-Йорк, 22 января. Американские военные в 2017 году нанесли удар по дамбе в сирийской провинции Ракка, которая контролировалась группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ). Как сообщило издание The New York Times (NYT), сооружение было внесено в перечень объектов, не подлежащих обстрелам, так как прорыв плотины мог поставить под угрозу жизни десятков тысяч сирийцев.

Два бывших американских чиновника сообщили газете, что подразделение секретной оперативной группы №9 (Task Force 9) совершило нападение на дамбу Эт-Табка 6 марта 2017 года. В результате атаки были подорваны пять этажей 18-этажного сооружения, и разгорелся сильный пожар, уничтоживший оборудование. Трое сотрудников плотины, которые поспешили на место происшествия, были убиты в результате удара коалиционных сил, возглавляемых США.

Россия и Сирия возложили ответственность за случившееся на американцев, но командующий наступлением Соединенных Штатов, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд решительно отрицал эти обвинения, заявляя, что плотина не являлась целью коалиции.

When the US was accused of bombing Syria's largest dam, the Pentagon dismissed the allegation as "crazy reporting."



The New York Times now reveals that they were lying: they did bomb it.



What else do you think they've lied to us about in Syria? https://t.co/o52dV8NauJ — Aaron Maté (@aaronjmate) January 20, 2022

По словам двух бывших американских чиновников, удар был нанесен с применением как минимум одной бомбы BLU-109, которая предназначена для разрушения крупных бетонных конструкций. При этом военных предупреждали, что атака на плотину способна вызвать наводнение, которое может подвергнуть риску безопасность десятков тысяч мирных жителей, пишет NYT.

«Использовать 2 000-фунтовую (907 кг — Прим. ред.) бомбу против ограниченной цели, такой как плотина, чрезвычайно сложно. Это ни в коем случае не следовало делать на лету. При худшем раскладе эти боеприпасы могли бы полностью привести к разрушению плотины», — сказал полковник ВВС в отставке Скотт Мюррей, который планировал воздушные удары во время кампаний в Ираке, Афганистане и Косово.

Впоследствии работники объекта, осматривавшие место происшествия, обнаружили неразорвавшуюся бомбу BLU-109.

US military unit reportedly targeted a dam in Syria in 2017 that was controlled by the Islamic State group (IS), despite the structure being on a "no-strike list" - given that flooding could put the lives of tens of thousands at risk https://t.co/fCiLO1pBgO — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 22, 2022

Как заявили источники, оперативная группа №9, нанесла удары по объекту, включенному в перечень запрещенных к бомбежкам, посчитав ситуацию в данном районе чрезвычайной.

В комментарии для NYT Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило применение трех бомб, однако опровергло предположение, что проводило атаку в нарушение установленных процедур.

«Анализ подтвердил, что удары по башням, связанным с плотиной, не рассматривались как способные нанести структурный ущерб самой дамбе Эт-Табка. И этот расчет оказался точным», — заявил представитель CENTCOM Билл Урбан.

В свою очередь, бывшие чиновники подчеркнули, что удар нанес значительно больший ущерб, чем указывало Центральное командование США.

According to the New York Times the US Air Force in 2017, bombed a piece of strategic infrastructure in Syria, the Tabqa Dam on the Euphrates River, despite it being put on a no-strike list. A B-52 bomber dropped some of the heaviest weapons in the US Air Force arsenal on the pic.twitter.com/LnlF7X5jIH — Syrian intell (@Sy_intell) January 21, 2022

Инженеры, работавшие на плотине, рассказали, что катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции сотрудников плотины, находившихся на объекте и рисковавших своими жизнями.

«Разрушения были бы невообразимыми. Число жертв превысило бы число сирийцев, погибших на протяжении всей войны», — объяснил NYT бывший директор сооружения.

Преступное досье ВС США

Напомним, что военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии является незаконным — ни официальный Дамаск, ни ООН не предоставляли американцам мандат на размещение войск. Свое пребывание на территории арабской республики Вашингтон объясняет якобы борьбой с ИГ, однако даже американские СМИ признают, что нередко жертвами военных действий ВС США становились не террористы, а гражданские.

Так, например, журналисты NYT выяснили, что в 2019 году во время авианалетов Соединенных Штатов на позиции ИГ в районе Аль-Багуз провинции Дейр эз-Зор погибли более 60 мирных жителей, включая женщин и детей. При этом сами американские военные, ранее скрывавшие информацию о произошедшем, смогли точно установить, что среди погибших во время авиаударов лишь 16 были боевиками, а четверо — гражданскими. Статус еще нескольких десятков убитых американскими военными так и не был установлен, что, очевидно, указывает на их непричастность к ИГ.

"The details suggest that while the military

put strict rules in place to protect civilians,

the Special Ops task force repeatedly used other rules to skirt them...And troops rarely faced repercussions when they caused civilian deaths." https://t.co/5xM2qXH1vx — Marian Houk (@Marianhouk) January 20, 2022

Основная цель присутствия американцев в САР — не борьба с терроризмом, а сохранение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке республики. Не так давно, например, стало известно, что вооруженные силы США совместно с курдскими боевиками организовали новый нефтеперерабатывающий завод на месторождении Ар-Румейлан в провинции Хасака. Через незаконные погранпереходы цистерны с украденной сирийской нефтью, как правило, вывозятся в Ирак.

Стоит отметить, что не только в Сирии американцы отличились атаками по мирным жителям. В сентябре NYT сообщила, что удар ВС США 29 августа прошлого года в Кабуле, который планировалось нанести по боевикам «Вилаят Хорасан» (ответвление террористической группировки ИГ, запрещенной в РФ), пришелся по автомобилю сотрудника американской НКО — в транспортном средстве находились и члены семьи мужчины. В результате этого ошибочного нападения погибли по меньшей мере 10 ни в чем неповинных людей. За это и многие другие преступления в отношении гражданских лиц американские военные не понесли никакого наказания.

1 Организация запрещена на территории РФ.