Сенат США предлагает оказывать Украине военную помощь «в кредит»

В эту пятницу сенаторы США от Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о предоставлении Украине вооружений по системе ленд-лиза.

Как сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, сенатора-республиканца Джона Корина, данный акт «может предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

При этом в сообщении говорится, что нынешние механизмы поставок военной техники Киеву не слишком эффективны, поскольку ограничены бюрократически. Нынешний же закон «не создает новую программу поставок», но позволяет существенно ускорить данные процессы.

Джинн Шейхин, сенатор от Демократической партии и еще одна из соавторов проекта, в своем официальном заилении подчеркнула:

«Данный документ дал бы президенту США расширенные полномочия для более быстрого заключения соглашений о ленд-лизе с Украиной напрямую и ускорил бы отправку военного оборудования и техники, необходимых для защиты уязвимых групп гражданского населения от российского военного вторжения».

Важным моментом также является то, что, согласно проекту закона, американский президент наделяется правом инициировать военную помощь Украине в случае, если опасность будет грозить гражданскому населению этой страны. И в число опасностей сенаторы внесли в том числе и «российские кибератаки» на украинскую инфраструктуру.

Об этой особенности, впрочем, речь пойдет чуть ниже. А пока стоит рассказать подробнее, что вообще такое ленд-лиз и почему для США это еще и выгодный экономический проект. Дело в том, что, такая система не предполагает безвозмездных поставок вооружений. Только в кредит. Собственно, сам термин «ленд-лиз» состоит из двух частей: lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать в аренду, внаем».

Соответствующий акт, полное название которого ««Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов», впервые был принят 11 марта 1941 года для помощи союзникам США во Второй мировой войне. И предусматривал следующее:

«Переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединенными Штатами долгосрочных кредитов».

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев,

«Украина для США — своеобразный рынок сбыта оружия, причем зачастую подержанного и списанного, которое потом требует ремонта и запчастей. И как раз эти детали Вашингтон готов поставлять Киеву, но уже за деньги украинских налогоплательщиков, причем немалые».

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

И, в принципе, такое желание американских конгрессменов вполне понятно, поскольку США уже вложили в Украину определенные суммы на безвозмездной основе. Так, в конце прошлого года временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин обозначила сумму в 2,5 миллиарда долларов, которые были фактически подарены Вашингтоном Киеву с 2014 по 2021 год.

Финансирование при этом не останавливается. А на недавней пресс-конференции президент США Джо Байден заявил о последней поставке Украине военной помощи на сумму в 600 миллионов долларов.

И в целом понятно, что эти деньги надо как-то «отбивать». А потому, согласно новому законопроекту сенаторов США, поставки военной помощи пойдут на Украину в кредит.

Еще один весьма показательный момент заключается в том, что никто в Вашингтоне даже не поинтересовался, а нужна ли Киеву подобная «помощь»? Впрочем, кажется, здесь вопросы излишни. Поскольку на Незалежной на самом высоком уровне сейчас раскручивается тема «российского вторжения».

Так, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский договорился до возможного нападения России на Харьков. По его словам,

«Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Может быть оккупирован Харьков, находящийся под контролем правительства Украины. России нужен предлог. Скажут, что защищают русскоязычное население».

Ну а раз сам господин президент видит такую «опасность», то, конечно, понятно, что Киев примет «помощь» и в итоге будет платить — и еще и громко благодарить за то, что США скинули свою подержанную военную технику по не слишком высокой цене.

Второй важный момент, о котором говорилось выше, — это, собственно, «кибератаки», также вошедшие в перечень действий, которые будут маркироваться как «агрессия в адрес Украины». С кибератаками вообще все очень странно. США, да и Киев регулярно заявляют о том, что Украину атакуют русские хакеры.

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Но при этом какие-то доказательства того, что эти атаки совершает Россия, не предоставляются в принципе. Ну да, в этом клубе «джентльменам принято верить на слово». А поэтому даже провокационная кибератака на интернет-инфраструктуру украинского государства, инициированная хоть из Вашингтона, хоть из самого Киева, будет однозначно расценена как «российская». И даст США в случае принятия закона о ленд-лизе возможность для оперативной поставки вооружений.

В свою очередь российская сторона уже отреагировала на данные американские законотворческие инициативы. Так, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила:

«Поданный сенаторами США законопроект о поставках Украине вооружений очередной раз подтверждает, что действия США направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, находящемся в непосредственной близости от наших границ. Провокационное поведение коллективного Запада происходит на фоне агрессивной антироссийской информационной кампании, нацеленной на абсолютно немирное решение внутриукраинского кризиса».

Понятно, что законопроект — это еще не закон. Чтобы он вступил в силу, его должны принять, а президент Байден должен поставить под ним свою подпись. Но, учитывая небывалое единство республиканцев и демократов по «российскому вопросу», есть мнение, что документ пройдет голосование. Ну а Байден, дабы его в очередной раз не заподозрили в нерешительности и в том, что он «прогибается под Кремль», этот закон, скорее всего, подпишет. Но также это будет означать и новый виток напряженности в отношениях России и США. И что выберут в Белом доме — новый рынок сбыта подержанной военной техники и эскалацию отношений с Кремлем или сохранение текущего статуса и без того непростых отношений — большой вопрос.

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