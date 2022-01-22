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Условия топливного демпфера могут измениться в России с 1 июля

Экономика
Условия топливного демпфера могут измениться в России с 1 июля
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Москва, 22 января. Стоимость топлива, используемая в формуле демпфера, может быть проиндексирована с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Он уточнил, что конкретные параметры Минфин сейчас обсуждает с Минэнерго. Если правительство одобрит предложения министерств, то ожидается, что законопроект о корректировке демпфера будет принят в весеннюю сессию Госдумы.

«Основная наша цель — эти системные решения, которые в долгосрочной перспективе в большей степени обеспечат защиту потребителя. То есть предотвратит возможность какого-либо роста цен свыше инфляции», — объяснил Сазанов.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце прошлого года заявлял, что индикативная цена топлива в формуле демпфера будет проиндексирована на 3%. По его словам, уровень компенсации АЗС достигнет 83%.

Федеральная антимонопольная служба ранее анонсировала усиление контроля за ценами на бензин в регионах. В прошлом году бензин в РФ подорожал на 8%. По прогнозам аналитиков, в 2022 году стоимость топлива может вырасти на 10%.

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минфин рф топливо сазанов демпфер
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