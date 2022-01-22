«У артиста должно быть только имя»: лучшие роли Леонида Ярмольника

22 января день рождения отмечает популярный артист, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник. Ему исполняется 68 лет. За свою бурную карьеру он играл в театре и в кино, сам продюсировал фильмы, сидел в жюри КВН и выступал на сцене с комическими миниатюрами. А 28 лет назад взял и отказался от звания заслуженного артиста России. В 2004 году также проигнорировал титул народного артиста, заявив, что «у артиста должно быть только имя». Семь самых ярких ролей Леонида Ярмольника — в материале ФАН.

«Цыпленок табака», программа «Вокруг смеха», 1979 год

Кадр из программы «Вокруг смеха» /

Именно этот номер стал визитной карточкой Леонида Ярмольника. «Цыпленок» принес ему всенародную любовь и популярность. Артист буквально в одночасье стал известен на всю страну. Правда, из-за этого же номера режиссеры побаивались доверять Ярмольнику серьезные роли.

«Тот самый Мюнхгаузен», 1979 год

Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» /

В этом фильме Леонид Ярмольник сыграл свою первую заметную роль — великовозрастного недотепу Феофила, сына барона. На съемочную площадку к режиссеру фильма Марку Захарову Ярмольника привел лучший друг — Александр Абдулов.

«Человек с бульвара Капуцинов», 1987 год

Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» /

Леонид Ярмольник мастерски воплотил в жизнь образ одноглазого ковбоя Мартина. И хотя в фильме режиссера Аллы Суриковой была плеяда звезд: Андрей Миронов, Игорь Кваша, Олег Табаков, Михаил Боярский, Николай Караченцов, в такой «звездной» компании Ярмольник не растерялся и показал высокий уровень своего профессионализма.

«Московские каникулы», 1995 год

Кадр из фильма «Московские каникулы» /

Главная роль Гриши в этой комедии Аллы Суриковой стала знаковой в карьере Леонида Ярмольника. Он не только впервые предстал на экране в роли героя-любовника, но и дебютировал в роли продюсера. За этот фильм Ярмольник получил приз «Золотой овен» как лучший продюсер года. В дальнейшем почти все его продюсерские работы — от «Барака» до «Стиляг» — становились кинособытиями.

«Перекресток», 1998 год

Кадр из фильма «Перекрёсток» /

Ярмольнику вновь достается главная роль. На этот раз он играет Алика в добром и наивном фильме о непростой жизни в лихие 90-е. История о любви, которая должна была стать браком по расчету, но превратилась в самое главное чувство двоих людей.

«Барак», 2000 год

Кадр из фильма «Барак» /

За работу в этом фильме Леонид Ярмольник получил Государственную премию России и премию «Ника». Режиссер картины Валерий Огородников был первым, кто рассмотрел в Ярмольнике серьезного драматического актера, предложив ему роль Жоры — фотографа-инвалида.

«Мой сводный брат Франкенштейн», 2004 год

Кадр из фильма «Мой сводный брат Франкенштейн» /

Этот фильм Валерия Тодоровского стал переломным в судьбе Леонида Ярмольника. Ведь ему досталась главная роль Юлика в по-настоящему жесткой трагической истории. А дуэт Ярмольника с молодым Даниилом Спиваковским стал украшением картины. История о контуженном, вернувшемся с войны парне цепляет зрителей.

«Трудно быть богом», 2014 год

Кадр из фильма «Трудно быть богом» /

Роль дона Руматы стала для Ярмольника главной и в прямом и переносном смысле: свой последний фильм Алексей Герман снимал 14 лет. Работа была непростой. Актер и режиссер периодически ссорились и могли не разговаривать по полгода. Тем не менее Ярмольник говорит, что это было самой счастливой порой. Актер уверен, что все ныне живущие артисты завидуют ему, ведь он снимался у одного из самых лучших кинорежиссеров страны.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Ранее знаменитый советский и российский актер театра и кино Леонид Ярмольник признался ФАН, что ощущает себя на 45 лет, а в случае хорошего настроения — даже на 30. Также артист объяснил, почему никогда не отмечает день рождения.