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Король Марокко не принял верительную грамоту посла Израиля

Весь мир
Король Марокко не принял верительную грамоту посла Израиля
maroc.ma  /  пресс-служба Королевства Марокко

Рабат, 22 января. Король Мухаммед VI не принял верительную грамоту израильского посла Давида Говрина, поскольку Тель-Авив не поддержал позицию Марокко касательно принадлежности спорных территорий Западной Сахары.

В ходе торжественного мероприятия документы вручили дипломаты ОАЭ, Омана, Чили, Норвегии, Великобритании, Египта, Иордании, Бельгии, Сенегала, Индии и Казахстана. Однако Мухаммед VI отказал лишь Давиду Говрину, который неоднократно подтверждал, что Марокко в декабре 2021 года согласилось открыть посольство Израиля в Рабате.

Министр по делам правительства Мустафа Байтас заявил, что королевство «соблюдает Венскую конвенцию, регулирующую все протокольные вопросы, связанные с этой областью», чем не только не прояснил позицию властей касательно неприема посла, но и добавил двусмысленности, поскольку не предоставил никаких разъяснений.

Рабат и Тель-Авив в рамках сделки между странами, включая США, возобновили дипломатические отношения в декабре 2020 года после 10-летнего перерыва. Тогда американский экс-президент Дональд Трамп и израильский коллега Биньямин Нетаньяху заявили, что признают суверенитет королевства над спорными территориями Западной Сахары, а после откроют консульства и Бюро по связям.

Вашингтон исполнил обещание в отличие от Тель-Авива, что возмутило марокканцев. Рабат отказался открывать посольство еврейского государства до тех пор, пока Израиль не примет взятое обязательство, учитывая то, что в октябре 2021 года сторона заявила об острой приверженности конфликту в Западной Сахаре и поддержке ООН.

Кроме того, еврейское лобби в Вашингтоне не отстояло позицию Марокко, и с момента прихода к власти демократов во главе с Джо Байденом интересы Рабата сильно подвинулись. Конгресс США проголосовал против соглашений о продаже оружия королевству, а Госдепартамент предпочел осветить роль Организации Объединенных Наций в поиске «справедливого решения» по сахарскому вопросу.

При этом израильский министр Эли Авидар назвал нормализацию отношений с Рабатом американским подарком, который грозит исчезнуть, поскольку соглашение ненадежно и сделка может прекратиться в любой момент.

Ранее США потеряли позиции в Марокко на фоне неспособности действующего президента Байдена назначить посла. Должность остается вакантной, хотя новоизбранный американский лидер уже год находится в Белом доме.

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