Карпин не понял формулировку Дзюбы о готовности «пойти навстречу сборной»

Москва, 22 января. Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды.

Специалист назвал странной формулировку форварда сине-бело-голубых о готовности «пойти навстречу» национальной команде.

«Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее форвард «Зенита» заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. При этом футболист отмечал, что не хочет, чтобы это «против все вывернули против него».

Напомним, в ноябре 2021 года Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России не рассчитывает на Дзюбу.