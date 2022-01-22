Американист Дробницкий предсказал бегство США из Европы после большой эскалации в Донбассе

Вашингтон, 22 января. Вашингтон, на самом деле, как огня боится большой эскалации конфликта в Донбассе, ведь после этого американцам придется бежать из Европы так же, как недавно из Афганистана и в свое время из Сайгона.

Речь идет не о паническом бегстве военного контингента. В конце концов, формально в Европе не так уж и много американских военных, во всяком случае в Восточной. США придется в срочном порядке выводить из региона свои активы, бросая на произвол судьбы прикормленные режимы и давно выкупленные ресурсы. Естественно, придется вывести и вышеупомянутые ограниченные военные контингенты вместе с вооружением ударного типа. Именно поэтому США пошли на переговоры с Россией по гарантиям безопасности и даже готовы пойти на некоторые уступки, лишь бы не допустить «возгорания» на Украине.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя новости о переброске новой партии оружия из Европы на нужды ВСУ. Эксперт не согласился с тем, что все недавние манипуляции США и некоторых стран ЕС с показательной поддержкой Киева свидетельствуют о подготовке масштабного наступления в Донбассе. Он напомнил, что и американцы, и британцы и те же прибалты по указке США поставляют на Украину разные виды вооружений лишь для видимости. По большей части это старый хлам, который на родине готовили к списанию.

Федеральное агентство новостей /

Вся военная поддержка Киева, как и воинственная истерика в западных медиа, являются лишь прикрытием, инструментом для давления на Россию по другим куда более важным вопросам. Москве надоели эти игры и Вашингтону поставили жесткий ультиматум. Теперь американцы нагнетают вокруг конфликта в Донбассе лишь для того, чтобы как-то выпутаться из проигрышной для них ситуации. Но это лишь элементы информационной войны. Дробницкий уверен, что в действительности США не собираются провоцировать конфликт на юго-востоке Украины и боятся возможного обострения, как огня. Дело в том, что в США провели ряд серьезных исследований, пытаясь спрогнозировать шансы на победу и убедились, что противостояние с Россией в Европе американцы не потянут, даже если бросят на фронт весь состав НАТО.

«В США не раз проводили серьезную экспертизу по поводу ситуации на Украине. Если брать аналитику американскую, британскую, проведенную весной-осенью прошлого года, в Вашингтоне выяснили, что ничего не могут противопоставить России на Украине, даже если бросить туда весь европейский контингент НАТО. Выход только в ядерном оружии, а это не выход, а самоубийство. В США понимают, что любая эскалация в Донбассе спровоцирует Россию на жесткий ответ и вмешательство. А это как минимум введение войск и признание ЛНР и ДНР. За спиной того же Блинкена работает группа, разрабатывающая вопрос деэскалации и последовательный отказ от резких действий. Отказываются потому, что, если ситуация в Донбассе взорвется и им придется вводить свои «страшные санкции», они тем самым ситуацию из контролируемой превратят в неконтролируемую. США в итоге придется в панике как минимум экономически бежать из Европы, и не по-тихому, а так, как они улетали из Сайгона и Афганистана», — объяснил главные опасения США политолог.

Дробницкий отметил, что, если бы Вашингтон действительно верил в свои силы, американцы не пытались затянуть переговоры, не было бы, наверное, даже первого этапа из трех раундов в Женеве, Брюсселе и Вене. После этого они снова просят отсрочек и новых встреч. Это подтверждает тот факт, что все их прогнозы по Украине не сулят им ничего хорошего.

Ранее политолог Евстафьев предсказал тихую отставку Энтони Блинкена после переговоров с Сергеем Лавровым.