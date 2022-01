Полицейский погиб в перестрелке в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 января. Двое полицейских получили пулевые ранения в ходе перестрелки в Гарлеме, один из них погиб. Об этом сообщает полиция Нью-Йорка.

Представители правоохранительных органов пострадали при попытке задержать подозреваемого и были немедленно перевезены в Больничный центр Гарлема. Один из них, 27-летний Уилберт Мора, находится в тяжелом состоянии, второго, 22-летнего Джейсона Риверу, спасти не удалось.

Ранее сообщалось о смерти обоих мужчин, однако позже департамент полиции подтвердил, что Мора был серьезно ранен и все еще борется за свою жизнь.

Tonight, we mourn the loss of a hero officer — a son, husband, and friend. Only 22 years old, Police Officer Jason Rivera was murdered in the line of duty. We vow to #NeverForget Jason as his fellow Finest vow to honor his tremendous legacy of service & the ultimate sacrifice. pic.twitter.com/5zsx45XiM4