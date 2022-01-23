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Эпидемиолог Онищенко: Сбалансированный режим питания поможет в борьбе с «Омикроном»
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Эпидемиолог Онищенко: Сбалансированный режим питания поможет в борьбе с «Омикроном»

Общество
Эпидемиолог Онищенко: Сбалансированный режим питания поможет в борьбе с «Омикроном»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Не стоит надеяться на то, что какой-либо конкретный продукт поможет защитить организм от «Омикрона». Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА, диетолог Маргарита Королева рекомендует в период широкого распространения штамма коронавируса «Омикрон» включать в свой рацион больше продуктов, богатых насыщенными жирами. Они необходимы для работы альвеолярного аппарата легких. По ее мнению, в этом плане может подойти небольшое количество сала и масла гхи.

«Нет таких продуктов», — сообщил ученый-эпидемиолог.

Эпидемиолог Онищенко: Сбалансированный режим питания поможет в борьбе с «Омикроном»
pixabay.com /

В то же время Геннадий Онищенко отметил, что рацион питания человека все же играет важную роль в укреплении иммунной системы. Однако речь не идет о каком-то определенном продукте. Как и во многих случаях, ключевое значение имеет комплексный подход.

«Все в совокупности они влияют. Нормальный, сбалансированный режим питания — и все будет хорошо», — пояснил собеседник ФАН.

В свою очередь Маргарита Королева советует употреблять насыщенные жиры в разумных количествах в первой половине дня. По ее мнению, нелишним будет добавить в рацион столовую ложку настоящего рыбьего жира и витамин D3. Кроме того, она заявила, что отказ от ряда продуктов или интервальное голодание могут привести к дополнительному снижению иммунитета.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН допустил риск возникновения онкозаболеваний из-за гаджетов. Он также отметил, что больший вред, особенно детскому организму, наносит неограниченное пользование девайсами.

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