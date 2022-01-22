День рождения Ольги Бузовой обошелся ей в 15 миллионов рублей

Сочи, 22 января. Светская львица, телеведущая и певица Ольга Бузова 20 января отпраздновала свой день рождения и потратила на него порядка 15 миллионов рублей. На сегодня известно, что праздник по-прежнему продолжается. Бузова гуляет с друзьями, которых вывезла в Сочи. Отмечают день появления на свет артистки до сих пор, пишет Teleprogramma.pro.

Для того, чтобы перевезти своих друзей на вечеринку, Ольга воспользовалась бизнес-джетом. За перелет туда-обратно звезда выложила 3 миллиона рублей.

Всем гостям были предоставлены номера в пятизвездочной гостинице в Красной Поляне. К слову, сутки для одного человека в одном номере обойдутся в 21 700 рублей.

На курорте гости активно посещают спа-процедуры, ходят на массажи, а также катаются на лыжах. В один из дней Бузова и компания из ее близких в составе пяти человек долгое время провели в банном комплексе. Его аренда обошлась в 25 тысяч рублей за час.

Праздничный день закончился салютом, он встал Бузовой в несколько десятков тысяч рублей.

Ольге Бузовой исполнилось 36 лет. Она родилась 20 января 1986 года в Санкт-Петербурге. В период с 2004 по 2008 годы она была участницей реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.

Как актриса Ольга дебютировала в августе 2008 года. Свою первую эпизодическую роль она исполнила в сериале «Универ», который шел на телеканале ТНТ.

В 2010 году Ольга сыграла в театре. Она заменила актрису Марию Кожевникову в постановке «Шикарная свадьба».

С 2011 года Ольга Бузова поет и записывает свои песни, снимает на них видеоклипы.

Ранее сообщалось, почему Ольга Бузова не хочет быть матерью-одиночкой.