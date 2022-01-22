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МИД РФ назвал провокацией США публикацию бюллетеня о политике Москвы на Украине

  /   Обновлено: 22 января 2022 13:51
Политика
МИД РФ назвал провокацией США публикацию бюллетеня о политике Москвы на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 22 января. Публикация бюллетеня о политике России на Украине является откровенной провокацией со стороны Госдепартамента США. Об этом заявил МИД РФ.

В Москве отметили, что после того, как Россия передала свои предложения по гарантиям безопасности, Вашингтон в основном пытался затянуть их обсуждение. После этого США опубликовали бюллетень об Украине в преддверии встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее в Женеве состоялись переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе встречи глава МИД РФ четко довел до США, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь самые серьезные последствия. Кроме того, стороны договорились активизировать деятельность по нормализации работы диппредставительств и стабилизации визового режима.

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