Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ

Москва, 22 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Наставник национальной команды назвал злом лимит на легионеров и напомнил, что уже высказывался на этот счет более десяти лет назад.

«Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит — зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал? У меня не меняется мнение. Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов», — передает слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат признался, что считает лимит на легионеров проблемой для петербургского клуба. Он отметил, что сине-бело-голубые хотят получить игроков топ-уровня, но не могут это сделать из-за ограничений.