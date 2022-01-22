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Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ

Спорт
Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 22 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Наставник национальной команды назвал злом лимит на легионеров и напомнил, что уже высказывался на этот счет более десяти лет назад.

«Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит — зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал? У меня не меняется мнение. Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов», — передает слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат признался, что считает лимит на легионеров проблемой для петербургского клуба. Он отметил, что сине-бело-голубые хотят получить игроков топ-уровня, но не могут это сделать из-за ограничений.

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