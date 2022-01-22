Чистая прибыль владельца «Пятерочки» превысила 2 трлн рублей

Москва, 22 января. Торговая компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток», по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль на 11,4%, до 2,199 трлн рублей. Соответствующая информация представлена в отчетности X5.

За прошлый год компания прибавила 1366 магазинов. Средний чек покупателей составил 437,5 рубля, что на 2,9% выше, чем годом ранее. Число покупок выросло на 7,9%, до 5,7 млрд транзакций. В то же время площадь торговых помещений достигла 8,4 млн квадратных метров, что на 7,3% больше, чем по итогам 2020 года.

Чистая прибыль цифрового бизнеса, в который входят «Vprok.ru Перекресток», 5Post и «Много лосося» составила в 2021 году 47,9 млрд рублей (+140%). Доходы «Пятерочки» выросли на 11,7%, до 1,779 трлн рублей, а «Перекрестка» — на 8,6%, до 93,8 млрд рублей.

X5 Retail Group и торговая сеть «Магнит» ранее заявили о готовности повышать наценку на базовые продукты питания до конца 2022 года не более чем на 10%. Ожидается, что ограничения затронут более 20 товарных категорий.