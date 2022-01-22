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The Drive: ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземном море

Армия
The Drive: ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземном море
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 22 января. Корабли ВМФ РФ направляются в Средиземное море для участия в военных маневрах. Известно, что в регионе сейчас находится ударная группа ВМС США, поэтому приближение русских насторожило американцев.

В публикации американского издания The Drive говорится, что ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземноморье. Отмечается, что российские корабли покинули Балтийское море, чтобы присоединиться к масштабным учениям в другом регионе, передает «ПолитРоссия».

«Из Средиземного моря эта флотилия может повернуть на север, в Черное море. Между экспертами и наблюдателями уже велась серьезная дискуссия о том, может ли это быть конечным пунктом назначения этих кораблей», — говорится в статье.

Известно, что в состав группы кораблей ВМФ РФ входят крейсер «Варяг», эсминец «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома». Аналитики пишут, что вскоре они прибудут в Средиземное море, где находится американский авианосец USS Harry S. Truman. ВМС США насторожили действия корабельной группы ВМФ РФ, поэтому они будут внимательно следить за маневрами русских.

Ранее сообщалось, что проход российских десантных кораблей через Ла-Манш вызвал панику в НАТО. Иностранные военные продолжают с тревогой следить за движением российской флотилии.

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