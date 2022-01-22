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Дандыкин: бесшумность российских «Варшавянок» делает их невидимыми для кораблей ВМС США

Армия
Дандыкин: бесшумность российских «Варшавянок» делает их невидимыми для кораблей ВМС США
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Москва, 22 января. Крылатые ракеты «Калибр» дадут огромное преимущество перед противником российской подлодке «Магадан» проекта «Варшавянка», которая недавно вошла в состав ВМФ РФ.

Таким мнением с изданием «ПолитЭксперт» поделился капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. Он рассказал о провальной попытке американцев отследить российскую «Варшавянку» в Средиземном море. Бесшумность российских подлодок этого проекта делает их невидимыми для кораблей ВМС США, именно поэтому они уже несколько дней охотятся за ней безуспешно в Средиземном море.

«Эти лодки используются для удара по надводным кораблям, в том числе и по авианосным ударным группировкам. Вполне вероятно, что они сейчас могут использовать свое оружие и по береговым целям, те же "Калибры"», — заявил Дандыкин.

По словам Дандыкина, российский флот в ближайшем будущем пополнится подлодками четвертого поколения проекта «Лада». Две субмарины должны принять в состав ВМФ РФ в 2022 году. Эксперт отметил, что Россия активно модернизирует свои боевые единицы, превращая их в серьезных противников для любого агрессора.

Ранее стало известно, что ВМС США больше не хотят отправлять свои авианосцы к российским берегам. По мнению экспертов, Пентагон до ужаса боится подлодок 949А «Антей».

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