Пекин, 22 января. Россия в очередной раз жестко пресекла дерзкую попытку ВВС США прощупать российскую оборону в районе Черного моря.

Китайское издание Sohu пишет, что боевая авиация западных стран стала чаще появляться у российских границ. При этом самолеты НАТО выполняют не просто разведывательные операции, а имитируют удары по российским регионам, таким как Крым и Калининград, поэтому Москва вынуждена реагировать. Авторы статьи рассказали о жестком ответе РФ на очередную дерзкую выходку ВВС США, передает «ПолитРоссия».

«После бесчисленных вылетов самолетов НАТО к границам РФ терпение россиян начинает лопаться», — говорится в публикации.

Показательный эпизод недавно произошел над Черным морем, куда американские военные отправили три бомбардировщика B-52. Самолеты приблизились к российскому воздушному пространству, однако ловкий маневр ВКС РФ вынудил боевые единицы ВВС США спасаться бегством.

«Лишь после того как американцы были отброшены от российских границ, боевые единицы ВКС РФ вернулись на свои базы», — рассказали в Китае.

Ранее сообщалось, что Россия занимает жесткую позицию, когда речь идет о собственной безопасности. Решительность российских военных заставила США отказаться от морских провокаций.