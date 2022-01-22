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Эпидемиолог Онищенко допустил риск возникновения онкозаболеваний из-за гаджетов

Общество
Эпидемиолог Онищенко допустил риск возникновения онкозаболеваний из-за гаджетов
pxhere.com  /  pxhere.com

Гаджеты наносят очень большой вред детям при неограниченном использовании подобных устройств. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

По заявлению врача-онколога Андрея Базылева, просмотр соцсетей и чтение книг на смартфоне перед сном может негативно сказаться на здоровье человека. Дело в том, что синий цвет, который излучает экран гаджетов, снижает выработку мелатонина в организме человека, а это может привести к гормональным нарушениям и увеличить риск развития онкологических заболеваний.

«Это, вполне возможно, имеет место, но с точки зрения сегодняшних приоритетов и рисков это — не самая главная тема», — сообщил ученый-эпидемиолог.

Эпидемиолог Онищенко допустил риск возникновения онкозаболеваний из-за гаджетов
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Геннадий Онищенко также обратил внимание на то, что, по его мнению, рядовым пользователям стоит помнить о том, что пристрастие к эксплуатации девайсов вообще не сулит ничего хорошего для здоровья человека.

«Гораздо больший вред — в недозированном использовании. Особенно в детском возрасте», — пояснил собеседник ФАН.

В свою очередь Андрей Базылев рекомендует при использовании перед сном включать на смартфонах режим чтения, который есть практически на каждом гаджете.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что за операциями с использованием стволовых клеток стоит будущее медицины. Так, например, благодаря таким технологиям отпадет необходимость использовать для пересадки донорские органы.

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онищенко смартфоны онкозаболевания
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