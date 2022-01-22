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Застройщик Aoyuan из Китая столкнулся с финансовыми трудностями

  /   Обновлено: 22 января 2022 13:32
Экономика
Застройщик Aoyuan из Китая столкнулся с финансовыми трудностями
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Гуанчжоу, 22 января. Компания China Aoyuan объявила, что не станет платить 688 млн долларов в рамках выплат по офшорным облигациям. Об этом пишет РБК со ссылкой на Nikkei Asia.

Китайский девелопер China Aoyuan отказался от выплат купонов по бондам, срок погашения которых должен наступить в самом скором времени. Помимо этого, компания заморозит выплаты купонов по другим ценным бумагам.

Организация ранее в декабре уже сообщала, что не имеет возможности выполнить кредиторские требования по уплате суммы 651,2 млн долларов.

«Неисполнение обязательств наступит или уже наступило по всем другим офшорным финансовым задолженностям группы», — прокомментировали текущую ситуацию в China Aoyuan.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило понизить рейтинг компании с C до CCC-, в результате чего предприятию присвоили рейтинг восстановления RR4. Это значит, что держатели бондов девелопера смогут компенсировать 31-50% обязательств, если наступит дефолт фирмы.

China Aoyuan является одним из самых крупных компаний-застройщиков недвижимости на территории Китая. Организация была основана еще в 1996 году. Основной держатель акций — Ace Rise Profits Limited. Другой известный китайский застройщик на фоне финансовых проблем решил реструктурировать свои долги, а также сфокусироваться на создании электрокаров, чтобы избежать банкротства.

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fitch дефолт кредитный рейтинг купоны Девелопер China Aoyuan
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