Беременная Саша Новикова заявила, что ее все раздражает

Москва, 22 января. Жена рэпера Feduk блогер Саша Новикова зимой призналась в своей беременности. Супруга популярного исполнителя нелегко переживает этот период, жалуясь на сильную раздражимость.

Будущая мама рассказала, что не испытает большой радости во время беременности, чаще она плохо себя чувствует. Новикова не разделяет мнение тех людей, которые говорят, что беременность является прекрасным событием в жизни женщины.

«Все, кто говорит, что это прекрасно, честно говоря, меня бесят. Но меня все сейчас бесит. Как-нибудь поделюсь своим опытом», — написала блогер в Stories своего аккаунта в соцсети Instagram.

Девушка также призналась, что прошлой осенью она переживала панические атаки. Новикова заявила, что они были четыре раза подряд и длились в течение дня. Теперь жена Feduk чувствует себя намного лучше. Недавно она вместе со своим мужем побывала в Дубае, где наслаждалась спокойным отдыхом.

Ранее дочь российского ресторатора Аркадия Новикова опубликовала снимок с округлившимся животом. Девушка позировала в черном трикотажном костюме.